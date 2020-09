Vrouw zwaar gewond bij explosie bij Zwolse woning

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag september op zaterdag is een vrouw grond geraakt bij een explosie bij een woning in Zwolle. Kort na middernacht werd de politie gealarmeerd over een knal bij een woning aan de Puntmos.

Ter plaatse bleek er forse zichtbare schade aan de voordeur van de woning te zijn. De bewoonster was op het moment in de gang achter de voordeur toen het projectiel afging. Zij raakte hierdoor zwaargewond en ze werd naar het ziekenhuis overgebracht. In de woning zelf waren ook beschadigingen geraakt. Andere gezinsleden raakten niet gewond.

Eerste onderzoeksresultaten sluiten het gebruik van zwaar vuurwerk niet uit.

Uit de eerste bevindingen met getuigen is volgens de politie gebleken dat er kort voor, tijdens of na het incident een aantal mensen wegliep of rende. Hierbij werd hardop gelachen. Het vermoeden bestaat dat dit een groepje jongeren was, aldus getuigen. De politie onderzoekt ook het bestaan van eventuele actuele conflicten met de bewoners en derden als eventueel motief.