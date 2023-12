Vrouw gewond bij schietpartij en mishandeling in Hoogvliet, vijf verdachten aangehouden

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een 25-jarige vrouw is zaterdagnacht gewond aangetroffen aan de Lengweg in Hoogvliet. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht met een schotwond. Volgens de politie zou er gevochten zijn, maar ook een schot zijn gehoord. Er zijn vijf verdachten aangehouden, waaronder de vrouw zelf.

De politie kreeg vannacht rond 04.35 meerdere meldingen dat er gevochten werd op de Lengweg ter hoogte van de Posweg in Hoogvliet. Ook kwamen meldingen binnen dat er een schot gehoord was. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze een gewonde 25-jarige vrouw aan. Zij bleek een schotwond te hebben, maar volgens de politie ook flink gewond te zijn aan onder meer haar hoofd. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

Arrestaties

Er zijn vijf verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij dit incident. Het gaat om een 18-jarige man uit Rotterdam, en drie 24-jarige mannen uit Amsterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel. Deze mannen zijn eerst gehoord als getuigen, waarna zij werden aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord. Ook de 25-jarige gewonde vrouw is aangehouden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is en wat ieders rol is geweest bij het incident. Zo worden er camerabeelden uitgekeken en getuigen verhoord. Mogelijk waren er nog meer personen betrokken bij de vechtpartij.