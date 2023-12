Vrouw gewond bij schietpartij in Haagse woning, vier arrestaties

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning aan de Asstraat in Den Haag is zaterdagnacht een 20-jarige vrouw gewond geraakt. Een 23-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Rond 23.45 kwam er een melding binnen dat er in een woning aan de Asstraat was geschoten. Een 20-jarige vrouw uit Den Haag raakte daarbij gewond. Een 23-jarige man uit Den Haag is aangehouden als verdachte.

De politie meldt dat er vannacht nog drie mensen zijn aangehouden en dat hun betrokkenheid bij het schietincident wordt onderzocht.

Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk. Ook over een motief voor de schietpartij is nog niets duidelijk.