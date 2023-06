Vrouw gewond bij schietpartij in woning Eindhoven, man (48) opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning aan de Van Zinnicqstraat in Eindhoven is zaterdagavond rond 22.00 een vrouw gewond geraakt. Zij is voor haar verwondingen behandeld in het ziekenhuis. De politie heeft een 48-jarige man zonder vast woon- of verblijfadres aangehouden als verdachte.

Door de schietpartij in de wijk Woensel raakte de voordeurruit van de woning vernield. Het is nog onduidelijk wat zich precies voor het schietincident heeft plaatsgevonden. De recherche doet ter plaatse sporenonderzoek.