Vrouw meerdere malen overreden door taxichauffeur in Amsterdam-Noord

Een 24-jarige vrouw uit Amsterdam is zaterdagavond rond 20.30 meerdere keren overreden door een taxichauffeur op de Geraniumweg in Amsterdam-Noord. De 23-jarige bestuurder uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens de recherche hadden de twee ruzie over de aankoop van een mobiele telefoon.

De vrouw werd drie keer overreden door de taxichauffeur en raakte gewond. Ze is aanspreekbaar naar het ziekenhuis overgebracht. In de taxi zat ook nog een bijrijder van 26 jaar uit Amsterdam. Ook hij is aangehouden door de politie.

Zeven verdachten aangehouden

Omstanders vernielden de taxi van de twee verdachten. Er zijn vier verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het betreft twee 21-jarige en twee 22-jarige mannen uit Amsterdam. Ook is een 64-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Zijn rol wordt door de politie nader onderzocht. In totaal zijn dus zeven verdachten aangehouden.

Marktplaats

Uit rechercheonderzoek ontstaat het beeld dat er ruzie is ontstaan over de aankoop van een mobiele telefoon. De vrouw zou eerder die avond een mobiele telefoon via Marktplaats hebben gekocht en deze op de Ranonkelkade in Amsterdam-Noord hebben opgehaald. Toen bleek dat het geen echte telefoon was, is ze terug gegaan om verhaal te halen. Hierop ontstond een conflict met de inzittenden van de auto.