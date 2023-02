Vrouw mogelijk ontvoerd in Eindhoven (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie in Eindhoven is op zoek naar getuigen van een mogelijke ontvoering die op vrijdagavond zou kunnen hebben plaatsgevonden. Een vrouw lijkt tegen haar wil in te zijn meegenomen in een blauwe Citroen C2 in de omgeving van het Stationsplein.

Rond 18.10 kreeg de politie een melding van een ruzie tussen een man en een vrouw nabij een bioscoop op de Dommelstraat in Eindhoven. Volgens getuigen zou de man haar vervolgens samen met twee andere mannen op hardhandige wijze in een blauwe Citroen C2, ouder model, hebben geduwd.

De auto stond geparkeerd achter het pand van de VVV aan het 18 Septemberplein. Daarna zou de auto vanaf het parkeerterrein rechtsaf de Vestdijktunnel in zijn geslagen om vervolgens door te rijden in de richting van de Neckerspoel.

De politie zegt dat nog niet duidelijk is wat er gisteren precies is gebeurd. Later op de avond kwam de politie met de mededeling dat de vrouw dankzij een tip in goede gezondheid is aangetroffen.