Vrouw neergeschoten in Amsterdam-Oost, politie zoekt schutter

Op de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam is zondagochtend een 28-jarige vrouw neergeschoten. Het slachtoffer is aanspreekbaar en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De schutter is nog niet aangehouden, de politie zoekt getuigen.

‘Verwarde man’

De vrouw liep rond 05.30 met een vriendin vanaf de Borneolaan, via de C. van Eesterenlaan richting de Verbindingsdam om naar de zonsopkomst te kijken. In een portiek op de Borneolaan stond een ogenschijnlijk verwarde man die in het buitenlands wat naar het duo riep. Het duo negeerde de man en liep verder, totdat er op de Verbindingsdam ineens een man (vermoedelijk dezelfde als uit de portiek) achter hen opdook. Hij had een vuurwapen en schoot één van de vrouwen in haar onderlichaam. Daarna rende hij weg.

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Vanwege de behandeling is de politie nog niet in staat geweest haar te spreken. De politie doet onderzoek en verzamelt informatie over de mogelijke toedracht en schutter. Volgens de eerste getuigenverklaring zou het gaan om een blanke man, met een normaal postuur, rond 170-175 cm lang en met een blauwe trui aan.