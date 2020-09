Vrouw onder verdachte omstandigheden overleden

Connect on Linked in

De politie denkt dat een 26-jarige vrouw in Amstelveen door een misdrijf om het leven is gebracht. Haar partner is aangehouden.

In de vroege ochtend van woensdag werd het stoffelijk overschot aangetroffen in een woning aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen. De politie hield een 33-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Er is forensisch onderzoek gestart.

Rond 04.45 kwam op de meldkamer van de politie een melding binnen over kennelijk verdachte omstandigheden en een reanimatie van een vrouw. Reanimatie mocht niet meer baten, de 26-jarige vrouw overleed in de woning.

Volgens de politie is op dit moment nog niet duidelijk wat de exacte toedracht en doodsoorzaak is. De woning is afgezet voor sporenonderzoek en agenten zijn gestart met een buurtonderzoek.