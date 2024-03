Vrouw opgepakt voor poging doodslag na gooien lachgascilinders naar politie

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht op de A15 bij Rotterdam een 30-jarige bestuurster van een auto opgepakt. Agenten wilden haar bij Breda controleren op het gebruik van lachgas, maar de vrouw ging er vervolgens vandoor, waarbij ze snelheden tot 180 kilometer per uur reed.

Lachgasballon

Rond 00.45 zagen surveillerende agenten een auto staan op een parkeerplaats van een meubelzaak aan de Kruisvoort in Breda. Achter het stuur zien ze een vrouw een lachgasballon inhaleren. Ook liggen er lachgascilinders van 2 liter in de auto. Als agenten haar vragen om uit te stappen, trapt de vrouw het gaspedaal in en gaat er vandoor.

Wilde achtervolging

Tijdens de achtervolging worden er snelheden bereikt tot 180 kilometer per uur over de A58 via Etten-Leur en Roosendaal richting Bergen op Zoom. Onderweg gooit de vrouw tot twee keer toe lachgascilinders uit het raam. Eén ketst voor de politieauto op het wegdek en slaat over de politieauto heen tegen de achterzijde van het voertuig. De tweede stuitert onder een politieauto door.

Op de A15 bij Rotterdam wordt de vrouw klemgereden en opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag op de agenten.