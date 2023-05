Vrouw verdacht van mishandelen agent na inval bij drugslab

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagavond in Oud-Gastel een werkend drugslab aangetroffen. Een van de twee personen die op de locatie werden aangehouden, mishandelde een agent.

Onderzoek

Het drugslab werd dinsdag rond 19.30 aangetroffen in een schuur bij een woning aan de Meirstraat in Oud-Gastel. Dit gebeurde, nadat hier eerst uitgebreid onderzoek naar was geweest. Het lab werd vermoedelijk gebruikt voor de productie van methamfetamine en MDMA.

Gevecht

In de woning waren twee personen aanwezig. De bewoner, een 51-jarige man, werd direct aangehouden. De bewoonster, een 26-jarige vrouw, raakte in gevecht met het arrestatieteam. Ze raakte hierbij zelf gewond, en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De gewonde agent hoefde niet te worden behandeld.

De vrouw is later aangehouden, wegens zware mishandeling.

Doorzoeking

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn agenten op nog meer adressen binnengevallen. Onder meer bij een bedrijfspand aan de Van Konijnenburgweg in Bergen op Zoom. Hierbij zijn diverse goederen in beslag genomen voor onderzoek. Tevens is een persoon aangehouden. Bij doorzoeking van de auto van deze 38-jarige verdachte uit Steenbergen is ruim 6 kilo MDMA aangetroffen. Dit is in beslag genomen voor verder onderzoek. De woning van de verdachte is ook doorzocht, hier is niets gevonden.

In Etten-Leur werd ook een loods doorzocht. In de Florijnstraat is diverse apparatuur aangetroffen om drugs mee te produceren, meldt de politie in een bericht. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.