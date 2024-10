Vrouw verleidde moordenaar Van Hout: 26 jaar cel

Verleid Van Hout is op 21 november 2017 in zijn villa in Pelt, net over de grens bij Eindhoven, doodgeschoten. Dat heeft Roger C. enige jaren geleden ook bekend. Jouhara A. was de ex-echtgenote van Van Hout.

Zij heeft volgens de rechtbank de klusjesman C. in een slaapkamer verleid en hem daarna aangezet tot de moord het schietklare wapen geleverd. Ze spiegelde hem voor dat ze hem zou gaan helpen met het opzetten van een bedrijfje. Maar uiteindelijk heeft ze hem ook bedreigd.

‘Levend begraven’

In tegenstelling tot de klusjesman heeft Jouhara A. de feiten altijd ontkend. ‘Ik heb niks gedaan. Jullie gaan mij levend begraven’, riep ze uit in de richting van de twaalf juryleden.

Roger C. zei: ‘Ik weet dat ik verschrikkelijke dingen gedaan heb. Elke straf ga ik aanvaarden die jullie me opleggen.’

Het kostte de politie moeite om bewijs tegen Jouhara A. rond te krijgen. Ze is drie keer in voorlopige hechtenis geplaatst.

Jalouzie

De officier van justitie had tegen de vrouw levenslange celstraf geëist. Van Hout had een nieuwe relatie en jaloezie was voor haar volgens de aanklager het motief, naast hebzucht. A. heeft nooit medeleven betuigd met nabestaanden van Van Hout en werkte niet mee aan psychologisch onderzoek.

De rechtbank heeft in de strafoplegging meegewogen dat A. al op haar vijftiende het ouderlijk huis moest verlaten wegens grote problemen.

Tegen Roger C. was de eis 30 jaar cel. Hij krijgt een lagere straf omdat hij een blanco strafblad heeft en zich als verdachte voorbeeldig heeft gedragen.

Effectieve detentie

De Eindhovense Jouhara A. zal in ieder geval tot 2032 in de cel moeten blijven voordat ze recht heeft op een voorwaardelijke invrijheidstelling, maar dan moet ze die wel in België uitzitten.

Als ze naar Nederlandse maatstaven in Nederland haar straf zou willen uitzitten kan de effectieve detentie oplopen tot 24 jaar.

Roger C. zat veel langer dan Jouhara A. in voorlopige hechtenis. Over minder dan een jaar kan de klusjesman al een verzoek voor een vervroegde vrijlating indienen.