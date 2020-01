‘Klusjesman bekent moord in Belgische villa’

Connect on Linked in

Klusjesman Roger C. (48) heeft bekend dat hij de Nederlandse van zakenman Marcel van Hout (51) uit Eindhoven heeft omgebracht. De man zit al twee jaar in voorlopige hechtenis. Hij zegt Van hout te hebben doodgeschoten in zijn villa in Neerpelt op Grote Heide (B), net over de grens bij Valkenswaard.

Het Belang van Limburg meldt dat het gaat om een eerste verklaring, van afgelopen week, die nu verder wordt onderzocht.

Marcel van Hout is op 22 november 2017 door zijn ex-vriendin dood aangetroffen in de keuken van zijn villa aan de Tisselrietweg in de wijk Grote Heide (in het toenmalige Neerpelt dat inmiddels Pelt heet). Hij blijkt een dag eerder te zijn gedood. Van Hout had een bouwbedrijf in het Brabantse Son. De twee waren geschieden maar gingen nog met elkaar om.

De ex Jouhara A. heeft steeds gezegd niets met de zaak van doen te hebben. De recherche twijfelde daar aan, ze is als verdachte aangehouden geweest. Of C. iets heeft gezegd over de vrouw is onbekend.

Op 4 december werd nog een zoekactie gehouden in het Albertkanaal bij Genk.

Zie ook:

Ex van vermoorde man voor derde keer vastgezet

‘Verdachte van Eindhovense moord zakenrelatie slachtoffer’

Moordverdachte zet kapitale villa te koop

Ex dode Nederlander op vrije voeten gesteld (UPDATE)