Vrouw veroordeeld voor parachutemoord op vrije voeten

Els Clottemans (38), de Belgische die is veroordeeld voor het saboteren van de parachute van een liefdesrivaal, is vanuit detentie afgelopen vrijdag onder voorwaarden op vrije voeten gekomen, zo melden Belgische media. Ze heeft haar straf uitgezeten. Clottemans is altijd blijven ontkennen.

Tuin

Op 18 november 2006 stortte bij Opglabbeek in Belgisch Limburg Els Van Doren (36) neer in een tuin. Haar parachute ging niet open bij een sprong vanaf vier kilometer hoogte. Onderzoek toonde aan dat met de parachutes was geknoeid. Een ooggetuige vertelde dat Van Doren wild spartelend naar beneden kwam. Zelfdoding werd uitgesloten.

Eindhoven

Els Van Doren was een getrouwde moeder van twee kinderen. Zij en haar man (uit Eindhoven) en Els Clottemans zaten op dezelfde parachutevereniging. De Nederlander begon een affaire met Clottemans. De jury en de aanklager gingen er vanuit dat Clottemans de moord uit jaloezie heeft gepland en uitgevoerd.

Ze zou de parachute hebben gesaboteerd tijdens een overnachting bij haar minnaar, en een schaar in de parachute hebben gezet.

Ze zou een week voor de moord een nacht hebben doorgebracht naast de kamer waar Van Doren en haar man seks hadden gehad. Maar tegenover de ontkenning van Clottemans kwam er nooit materieel bewijs. Op 20 oktober 2010 veroordeelde het hof van assisen in Tongeren Clottemans (toen 26) voor moord.

Gewerkt

Clottemans heeft zich in de gevangenis voorbeeldig gedragen, veel gewerkt en aan zelfstudie gedaan. In België kan een gestrafte na tweederde van de straf onder bepaalde voorwaarden vrijkomen.

Clottemans krijgt electronisch toezicht. Verder mag ze niet in de provincie Antwerpen komen.

