Vrouw werd gegijzeld in Rotterdamse woning

Connect on Linked in

In Charlois in Rotterdam-Zuid is maandagmiddag een vrouw gegijzeld geweest door enkele mannen. De politie heeft een arrestatieteam ingezet en drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie kreeg aan het einde van de middag een melding over een mogelijke gijzeling in een woning en kwam met meerdere eenheden ter plaatse op de Godschalkstraat in Rotterdam-Charlois. Daar bleek dat er inderdaad sprake was van een gevangenneming.

Na enige tijd maakte een arrestatieteam rond 19.30 een einde aan de gijzeling.

De gezondheid van de vrouw is volgens de politie gecheckt in een ambulance. Of ze gewond is geraakt is niet bekend gemaakt. De politie doet onderzoek naar de reden van de gevangenneming en ook naar hoe lang zij al werd vastgehouden. Wat de relatie van de vrouw tot de drie verdachten is blijft ook nog de vraag.