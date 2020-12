Vrouw werkte mee aan ‘moordcomplot’ tegen haar man

Connect on Linked in

De rechtbank in Roermond heeft vrijdag vier veroordelingen uitgesproken voor de betrokkenheid bij het doodsteken van Bobo Jalloh (39) voor de ogen van zijn kinderen, in Landgraaf, in 2017. Het geweld vond plaats bij een woningoverval. De vrouw van Jalloh is veroordeeld voor medeplegen van moord tot 19,5 jaar, twee mannen kregen 21,5 en 17,5 jaar.

Kinderen

Jalloh werd die nacht thuis overvallen door twee personen. Op dat moment waren zijn vrouw en drie minderjarige kinderen thuis. Jalloh werd vastgebonden op een stoel en meermalen met onder meer een knuppel geslagen. Daarna werd hij gestoken. Dat alles met de dood tot gevolg.

Ruim een jaar na de dood van Jalloh leidde een dna-match en de daaropvolgende aanhouding van een man uit Geleen ertoe dat de zaak in een stroomversnelling kwam. Er werden nog drie verdachten aangehouden: een man uit Brunssum, een man uit Landgraaf en de vrouw van het slachtoffer. Die zomer werd ook nog massaal gezocht onder meer door militairen in de buurt van Brunssum. In september 2018 was de eerste voorbereidende zitting voor de rechtbank.

Tegenstrijdige verklaringen

De hoofdverdachten zijn als het slachtoffer van Afrikaanse komaf. Ze legden deels tegenstrijdige verklaringen af. De rechtbank gaat ervan uit dat de verklaringen die de mannen uit Brunssum en Landgraaf vlak na hun aanhouding hebben afgelegd grotendeels betrouwbaar zijn, omdat die voldoende steun vinden in elkaar en in de rest van het dossier.

Alle verdachten ontkenden dat het plan bestond om Jalloh te vermoorden. Ze wilden hem alleen aanspreken op zijn gewelddadige gedrag tegen de vrouw en kinderen en hem een lesje leren.

Moordcomplot

Maar de rechtbank stelt dat de hoofdverdachte en de vrouw van het slachtoffer plannen hebben gemaakt om het slachtoffer te vermoorden waarbij de vrouw een groot geldbedrag in het vooruitzicht heeft gesteld. De rechtbank vindt dat het dossier overtuigend bewijs bevat voor een zogenaamd moordcomplot.

De man uit Brunssum heeft voor de uitvoering de man uit Geleen ingeschakeld, die ook op de hoogte was van de plannen. De mannen uit Brunssum en Geleen zijn midden in de nacht naar de woning van het slachtoffer en zijn vrouw gegaan, waarna het slachtoffer om het leven is gebracht.

Medeplegen

De rechtbank kan niet vaststellen wie van de verdachten in de woning precies welke (gewelds)handelingen heeft verricht. Daarvoor zijn alle verklaringen te zeer in strijd met elkaar en met de resultaten van het forensisch onderzoek. Desondanks is de rechtbank van oordeel dat de twee mannen samen het slachtoffer van het leven hebben beroofd. Of de vrouw, buiten het zicht van de mannen, ook geweld op haar man heeft toegepast – zoals gesuggereerd door de verdediging van de mannen – kan de rechtbank niet vaststellen.

Wel is de rechtbank van oordeel dat ook de vrouw als medepleger van de moord strafbaar is. Zij heeft de moord opgezet, voorbereid en die nacht mogelijk gemaakt door de voordeur open te zetten.

Telefoons

In verband met de overschrijding van de redelijke termijn krijgen de drie hoofdverdachten een korting op de gevangenisstraf van 6 maanden.

De man uit Brunssum heeft direct na zijn aanhouding meegewerkt aan het onderzoek, hij krijgt daarom een lagere straf (17,5 jaar). De man uit Geleen was al eerder veroordeeld voor een poging tot moord en krijgt daarom een hogere straf (21,5 jaar).

De man uit Landgraaf heeft ongeregistreerde telefoons geleverd aan de vrouw van het slachtoffer en de man uit Brunssum zodat zij onderling konden communiceren. Hij heeft die telefoons geleverd terwijl hij wist dat de anderen de moord beraamden. Deze man is door de rechtbank voor medeplichtigheid aan de moord veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden.

De drie hoofdverdachten moeten schadevergoedingen aan de nabestaande kinderen betalen.