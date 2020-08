Vrouw zwaargewond bij schietpartij in woning Arnhem

In de Floriszstraat in Arnhem is maandagavond rond 19.25 een vrouw zwaargewond geraakt bij een schietpartij in een woning. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog voortvluchtig.

Hulpdiensten en agenten in kogelvrije vesten kwamen ter plekke in de wijk Presikhaaf. Het vrouwelijke slachtoffer is met een hoogwerker uit een woning gehaald. De omgeving van de flat is ruim afgezet. De politie is bezig met een groot onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.