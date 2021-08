Vrouwelijke topverdachte Camorra aangehouden (VIDEO)

Connect on Linked in

Op vliegveld Ciampino bij Rome is zaterdagochtend een vrouw aangehouden die de Italiaanse politie beschouwt als de leider van een belangrijke Camorra-clan. Het gaat om Maria Licciardi (1951), lid van een beruchte familie van onder meer broer Gennaro “De Aap” Licciardi, en van de Alleanza di Secondigliano, genoemd naar het noordelijke Napolitaanse stadsdeel Secondigliano.

Mamma Camorra

Het Openbaar Ministerie van Napels verdenkt haar van maffia-vorming, afpersing, en onder meer witwassen. Licciardi is ook wel “Bloody Mary” of “Mamma Camorra” genoemd. Ze werd tegengehouden door carabinieri bij de incheckbalie waar ze wilde inchecken voor een vlucht naar Spanje.

De Licciardi-clan stamt uit Secondigliano maar is ook actief in andere regio’s van Italië en in het buitenland. Na de dood van haar broer Gennaro, in 1994 in een cel, nam Maria samen met andere broers Vincenzo en Pietro de teugels van de clan in handen.

Maxi-blitz

Ze werd gearresteerd in 2001 en kwam pas in december 2009 vrij uit de gevangenis. Sindsdien werd ze gezien als de leider van de clan die op zeer goede voet stond met andere machtige Camorra-clans, met name uit de noordelijke buitenwijken van Napels, waardoor de gemeenschappelijke drugshandel kon bloeien. De Licciardi’s sloten een verbond met andere groepen waardoor de naam Alleanza di Secondigliano ontstond.

Maria Licciardi werd sinds 2019 gezocht nadat de politie er niet in slaagde haar te pakken tijdens een “maxi-blitz” tegen de Camorra waarbij 129 mensen werden gearresteerd.

Ze hield zich schuil in noordelijke stadsdelen van Napels waar de Camorra een krachtige presentie heeft en de politie er moeilijk in slaagt ongemerkt afluisteroperaties of observaties uit te voeren. De politie bracht zaterdag deze beelden van verdachten in het onderzoek naar buiten: