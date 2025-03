10 maart 2025

Vrouwelijke verdachte (40) Drentse kunstroof op vrije voeten

Een 40-jarige vrouw uit Heerhugowaard die sinds eind januari vastzat voor de kunstroof in het Drents Museum in Assen komt op vrije voeten. Volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland blijft ze verdachte in de zaak, maar mag ze het onderzoek in vrijheid afwachten.