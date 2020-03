VS: Venezolaanse president is leider drugskartel

Connect on Linked in

Nicolás Maduro Moros (57), de president van Venezuela, is samen met veertien andere hooggeplaatste Venezolanen door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) aangeklaagd voor drugshandel, corruptie, narco-terrorisme en andere strafbare feiten. De VS noemt Maduro oud-president omdat zijn regering al een tijdje niet meer werd erkend.

Vloed van cocaïne

In samenwerking met de Colombiaanse (voormalige) guerilla-beweging FARC zorgde Maduro voor ‘een vloed’ aan cocaïne die naar de Verenigde Staten is vervoerd. Naast Maduro heeft de aanklager in het Southern District of New York ook het voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst Armando Carvajal Barrios (59), alias “El Pollo” gedagvaard. En verder een top-generaal, twee ministers en een topman van de FARC.

De huidige president van het Venezolaanse Hooggerechtshof wordt verdacht van het witwassen van duizelingwekkende bedragen. Hij spendeerde voor miljoenen per jaar in de Amerikaanse staat Florida, alleen aan luxegoederen en vakanties.

De groep verdachten werd in Venezuela en Colombia wel aangeduid als het Cartel de los Soles (Kartel van de Zonnen), een verwijzing naar de hooggeplaatste figuren die betrokken zouden zijn.

75 vliegtuigen

Kern van de verdenkingen is het samenzweren om tonnen cocaïne naar de Verenigde Staten te importeren. Alleen in 2010 zouden er 75 vliegtuigen met cocaïne vanuit Venezuela in het Midden-Amerikaanse land Honduras zijn aangekomen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 15 miljoen dollar over voor de arrestatie van Maduro Moros, 10 miljoen dollar voor Carvajal Barrios, en voor anderen ook miljoenen dollars. De hoofdverdachten riskeren een levenslange celstraf.

De DEA stelt dat de regering in Venezuela nog steeds verregaand corrupt is. ‘De laatste tien jaar hebben corrupte ambtenaren in Venezuela systematisch voor miljarden dollars geplunderd’.

Maduro zou een fabriek van General Motors in Venezuela hebben genationaliseerd en ter waarde van 100 miljoen dollar in zijn eigen zak hebben gestoken.