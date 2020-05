Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag in een loods op het bedrijventerrein Smokkelhoek in Kapelle een wietkwekerij met ruim 700 planten en een doorgeladen vuurwapen gevonden. De persoon die aanwezig was in het pand is aangehouden.

De politie vond de in werking zijnde wietkwekerij na een anonieme tip. De in het pand aanwezige persoon is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex. Tijdens het ruimen van de kwekerij troffen agenten ook nog een doorgeladen vuurwapen aan.