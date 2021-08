Vuurwapen en drugs gevonden in auto na aanrijding in Baarle-Naussau

Connect on Linked in

In Baarle-Nassau is zondagnacht een 48-jarige Belg aangehouden die tegen een lantaarnpaal was aangereden. In zijn auto vond de politie een vuurwapen, een ploertendoder en drugs. De man wordt gezocht in België omdat hij niet terugkeerde van zijn proefverlof.

Valse naam

Om 03.00 uur zagen Belgische agenten dat er een eenzijdige aanrijding had plaatsgevonden aan de Nederlandse kant van de Alphenseweg. Ze zagen dat de bestuurder weg wilde lopen en hielden hem staande. Ze vroegen hem naar zijn identiteit, maar kregen al snel door dat hij een valse naam op gaf.

Verborgen ruimte

Daarop werd de zaak overgedragen aan de Nederlandse politie, die een surveillance-eenheid liet komen. In de auto van de 48-jarige Belg troffen de agenten een vuurwapen, een ploertendoder en drugs in een verborgen ruimte. Om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. De verdachte is aangehouden en de auto in beslag genomen.

Uit een voorlopige speekseltest bleek dat de man drugs had gebruikt. De man bleek in België niet teruggekeerd te zijn van proefverlof, dus zal daar zijn resterende straf uit moeten zitten.