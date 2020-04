Vuurwapen gevonden bij drugswoning

Connect on Linked in

In Rotterdam is donderdagochtend mogelijk geschoten in een woning aan de Donkersingel in de wijk Schiebroek. Om ongeveer 03.45 kreeg de politie daarover een melding.

Agenten in de woning geen gehoor. Ondertussen hielden de politie met verschillende eenheden het pand in de gaten. Ook de tuin aan de achterzijde werd onderzocht en daar vond men al snel een vuurwapen en zakjes met poeder, vermoedelijk drugs. Het leek erop dat die spullen van een balkon aan de achterzijde van de Donkersingel waren gegooid. Vanuit welke woning dat is gebeurd zal het onderzoek nog moeten uitwijzen.

In de woning, waar in eerste instantie geschoten zou zijn, werd uiteindelijk de 33-jarige bewoner aangetroffen. Hij is aangehouden en naar een politiebureau overgebracht. Het vuurwapen en de zakjes met poeder zijn in beslag genomen. Of er echt is geschoten wordt nog onderzocht.