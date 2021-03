Vuurwapen gevonden na schietpartij in Rotterdam

Connect on Linked in

Na de schietpartij die woensdagmiddag plaatsvond in Rotterdam, heeft de politie onder meer een vuurwapen gevonden.

Vuurwapen

Na de melding van de schietpartij aan de Viskaarweg in Rotterdam woensdagmiddag, vond de politie een vuurwapen. Ook trof ze een aantal kledingstukken aan, waarvan onderzocht wordt van wie ze zijn, en wat ze met het incident te maken hebben.

Kogelinslagen

De politie ontdekte woensdagmiddag rond drie uur verschillende kogelinslagen in geparkeerde auto’s aan. Ze vond toen al hulzen op de grond.

Volgens RTV Rijnmond hoorden buurtbewoners rond 15.15 uur knallen. In zeker twee auto’s zouden kogelgaten zijn gevonden. De lokale omroep meldt dat het wapen in het water is gevonden. De politie nam verder een jas, een tas en een pet in beslag. In de jas zouden tie-wraps hebben gezeten.

Camerabeelden

Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er exact is gebeurd. Ze is op zoek naar camerabeelden, en deed onderzoek met een speurhond. Voorzover bekend zijn er bij de schietpartij geen gewonden gevallen.