‘Vuurwapen gevonden waarmee Bigidagoe werd doodgeschoten’

Rivierenbuurt Het wapen blijkt al op 9 april te zijn gevonden in een woning in de Waverstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Dat is gebeurd nadat de politie op 8 april een melding kreeg over een bedreiging in Amsterdam-Zuid, waarna de 18-jarige Kevin A. is aangehouden. In het vervolgonderzoek is een dag later werd het wapen gevonden. Vervolgens heeft onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgewezen dat dit inderdaad het wapen is waarmee Danzel Silos is doodgeschoten.

Volgens het ‘Openbaar Ministerie heeft de 18-jarige Kevin A. het wapen een half uur voor de schietpartij overhandigd aan Shairone S.. Op beelden is te zien dat A. daarna Shairone S. heeft geholpen bij het doorladen ervan.

A. staat ook terecht, maar wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Hij was op het moment van de schietpartij al vertrokken in een taxi.

Ruzie

Bigidagoe is februari neergeschoten op een bedrijventerrein in Amsterdam-Sloterdijk en overleed kort daarna in een ziekenhuis. De officier van justitie denkt dat S. wraak wilde nemen op een vriend van de rapper met wie hij ruzie had. Er was ruzie over een waardevolle ketting tussen twee vriendengroepen. De recherche denkt dat S. wilde mikken op de vriend van Bigidagoe, maar toen per ongeluk de rapper doodschoot.

S. ontkent dat hij Silos heeft neergeschoten. Hij is drie dagen na de schietpartij aangehouden op vliegveld Parijs-Charles de Gaulle waar hij een vlucht naar Frans-Guyana wilde nemen.

Ontvoering

De onder jongeren zeer populaire Bigidagoe werd in 2020 neergeschoten en herstelde van die verwonding.

Hij was verdachte in een strafzaak over een gijzeling en ontvoering van Kobus L., een rivaliserende rapper. In die zaak is (onder meer) een andere rapper, Joey AK, veroordeeld.

Zie ook:

OM: rapper Bigidagoe was niet doelwit schutter