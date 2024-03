Vuurwapen in hotelkamer Amsterdam-Zuidoost, man (25) aangehouden

In een hotelkamer aan de Schepenbergweg in Amsterdam-Zuidoost heeft een schoonmaker vrijdagmiddag een vuurwapen aangetroffen. Een 25-jarige man zit vast op verdenking van vuurwapenbezit.



Het vuurwapen werd vrijdagmiddag gevonden door een schoonmaker. Toen agenten kort na de melding in de hotelkamer kwamen, constateerden zij dat het daadwerkelijk om een vuurwapen ging.

Het wapen is in beslag genomen, maar in de kamer bleek niemand aanwezig te zijn. Toen de verdachte later op de dag terugkwam in de kamer, is hij door agenten aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die is ingesloten voor nader onderzoek.