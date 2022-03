Vuurwapen in Rotterdam, verdachten (15, 21, 23) aangehouden

Print This Post

De politie heeft zondagmiddag op de loopbrug bij winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam drie verdachten met bivakmutsen aangehouden. Daarbij is een vuurwapen in beslag genomen.

Ooggetuigen zagen rond 13.45 een groepje jongeren met bivakmutsen. Daarbij werden ook mogelijk wapens gezien. Nadat de politie werd gebeld en agenten het groepje controleerden, werd een vuurwapen aangetroffen.

Het vuurwapen is in beslag genomen en daarbij zijn volgens de politie drie verdachten aangehouden: een 15-jarig meisje uit Den Haag, een 21-jarige vrouw uit Den Haag en een 23-jarige man uit Den Haag.

Waarom de verdachten bivakmutsen droegen, meldt de politie niet. Of er mogelijk sprake was van opnamen van een videoclip is onbekend.