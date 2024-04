Vuurwapen, kogelhulzen, explosie en arrestaties in straat Amsterdam-West

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagnacht rond 01.30 twee Amsterdammers van 17 en 20 jaar aangehouden op de Oostzaanstraat in Amsterdam-West na een melding van mogelijk dealen. Agenten vonden vlakbij de verdachten een doorgeladen vuurwapen. Eerder op de avond werden in de Oostzaanstraat kogelhulzen aangetroffen die mogelijk verband houden met een eerdere explosie in de straat.

Explosie

Woensdagnacht ging iets voor 03.00 een explosief af in een portiek in de Oostzaanstraat. Door de kracht van de explosie werd de gevel vernield. Niemand raakte gewond.

De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de aanhoudingen, de kogelhulzen en de eerdere explosie. De twee mannen van 17 en 20 worden verdacht van vuurwapenbezit. Zij zijn ingesloten voor nader onderzoek, het vuurwapen is in beslag genomen.