Vuurwapens en drugs gevonden bij aanhouding Rotterdammers

De politie in Rotterdam heeft woensdag drie mannen aangehouden in een pand dat was bedoeld om drugs te versnijden. Er werden wapens en drugs in beslag genomen.

Spoor

De drie Rotterdammers van 27, 50 en 53 jaar oud werden aangehouden in een pand aan de Willebrordusstraat in Rotterdam. De politie kwam het pand op het spoor, door informatie die voortkwam uit andere onderzoeken.

Drugs

Na het binnenvallen, vond de politie twee vuurwapens en een handelshoeveelheid drugs. Niet duidelijk is hoeveel, en om welke drugs het gaat. Wel was duidelijk dat de drie aangehouden mannen zich in een pand bevonden, dat werd gebruikt voor het versnijden van middelen.

De vuurwapens worden onderzocht, om te zien of ze bij andere misdrijven zijn gebruikt.

De 50-jarige Rotterdammer is inmiddels weer vrijgelaten. De politie geeft in een bericht donderdag niet aan om welke reden. De andere mannen zullen morgen worden voorgeleid.