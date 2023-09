Vuurwapens en mes bij preventieve fouilleeractie metrostation

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft donderdagavond tijdens een preventieve fouilleeractie bij metrostation Slinge in Rotterdam-Charlois twee jongens van 16 en 17 aangehouden die in het bezit waren van een vuurwapen. De oudste had ook een mes bij zich.

Veiligheidsrisicogebied

Rotterdam-Charlois is door de gemeente Rotterdam aangewezen als veiligheidsrisicogebied waarbij de burgemeester bepaalt wanneer en waar de politie preventief mag fouilleren. Het doel van preventief fouilleren is het wapenbezit in Rotterdam terugdringen en zo de veiligheid te verbeteren.

Soft- en harddrugs

Naast de twee vuurwapens en een mes werden in de woning van een van de verdachten ook gebruikshoeveelheden soft- en harddrugs en enkele honderden euro’s aan contanten aangetroffen. De drugs zijn vernietigd en de wapens en het geld zijn in beslag genomen.