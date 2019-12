Vuuwapen en coke aan boord privejet Lil Wayne

Connect on Linked in

Rapper Lil Wayne (37) krijgt mogelijk een strafzaak aan zijn broek omdat FBI-agenten een vuurwapen en cocaïne in zijn privévliegtuig hebben gevonden. Dat vliegtuig was net aangekomen op een vliegveld bij Miami. Er was een tip binnengekomen over de aanwezigheid van wiet en wapens op de vlucht.

De Miami Herald schrijft dat bij doorzoeking van het vliegtuig de federale agenten inderdaad een vuurwapen vonden, en geen wiet mar cocaïne. Tv-zender CBS meldt wel dat er een vuurwapen is aangetroffen maar niets over drugs. Lil Wayne en de andere personen aan boord konden ongehinderd van het vliegveld vertrekken.

De vraag is of de officier van justitie in Miami een dagvaarding tegen Lil Wayne indient. Lil Wayne, ook wel “Weezy” heet eigenlijk Dwayne Michael Carter Jr..

All goody! I think they thought I was talking abt a different “Pack” in my last tweet. But anyway GO PACK GO!!! — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) December 24, 2019

Lil Wayne heeft eerder een jaar celstraf voor betrokkenheid bij een illegaal vuurwapen uitgezeten. In 2010 zat hij acht maanden vast. Ook is hij regelmatig aangehouden voor het bezit van wiet.