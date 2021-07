Waardevolle tips binnen in cold case Sjaak Gerwig

Connect on Linked in

In de cold case-zaak van Sjaak Gerwig, waar afgelopen week hernieuwd aandacht werd gevraagd, zijn 16 nieuwe tips binnengekomen bij de recherche.

door Joost van der Wegen

Geweld

Sjaak Gerwig (18) verdween op woensdag 29 maart 1995 nadat hij afscheid had genomen van zijn vriendin aan de Baarsstraat in Utrecht. Op zondag 2 april werd hij in het water langs de Houtenseweg tussen Utrecht en Houten gevonden. Hij bleek met geweld om het leven te zijn gebracht.

Aandacht

De politie besloot pas opnieuw aandacht aan de zaak te besteden, naar aanleiding van nieuwe informatie. Daaruit kwam volgens de politie naar voren dat mensen in de Rivierenwijk, waar Sjakie woonde, meer over zijn dood weten. Ook zou hij een financieel conflict hebben gehad, werd duidelijk.

Met posters, een krantenbijlage en de inzet van een rijdende informatiepost probeert de politie nu een doorbraak in de cold case voor elkaar te krijgen. Met reconstructies, bijdragen vanuit locaties in Utrecht en interviews met nabestaanden en rechercheurs moet de zaak nu verder in beweging worden gebracht.

Het is een nieuwe aanpak van de politie, die eerder al werd toegepast in de zaak van Els Slurink, in Groningen. In die zaak werd kort daarna een verdachte aangehouden.

Onverteerbaar

Laura Gerwig, de zus van Sjaak, vertelde dinsdagavond in Opsporing Verzocht hoe zij als 14-jarige het nieuws over haar broer te horen kreeg, en wat het met haar leven heeft gedaan. Dat er nooit een dader is gevonden is onverteerbaar voor Laura, geeft ze in het programma aan.

Ook bij Claudia, de toenmalige vriendin van Sjaak, heeft de zaak diepe sporen nagelaten. Ze hoopt dat de nieuwe aandacht voor de zaak haar eindelijk antwoorden zal geven.

In de weg van het kwaad

De ouders van Sjaak zijn inmiddels overleden. Zijn moeder gaf enkele jaren terug aan dat de oplossing van de zaak haar zoon ‘niet meer terug zou brengen.’

De politie in Utrecht heeft destijds zelfs een Amerikaanse FBI-profiler naar de zaak laten kijken. Die kon toen alleen concluderen dat Sjaak wellicht ‘in harms way’ heeft gezeten, ‘in de weg van het kwaad’. Dit omdat er nauwelijks een motief leek te zijn voor de moord op de jonge Sjaak Gerwig.

Oud-politieman en cold case-onderzoeker Dick Gosewehr stelde eerder tegenover de verslaggever van dit artikel dat de politie in Utrecht na het verlaten van de woning van zijn vriendin en de verdwijning daarna, forensisch onderzoek had moeten doen in dat huis, omdat het de laatste locatie was waar hij voor het laatst levend was gezien.

Dit zou volgens de politieman zelfs protocol moeten zijn in verdwijningszaken. De politie liet destijds via een voorlichter weten daar de meerwaarde niet van in te zien.

In contact

In de Rivierenwijk is al bijna een week uitgebreid aandacht voor de zaak. Zo is de speciale krantenbijlage over de cold case huis aan huis in de wijk verspreid. Ook zijn er vanaf dinsdag abri’s te zien waarin aandacht voor de zaak wordt gevraagd. Op maandag en dinsdag stond het zogenaamde Mobiele Media Lab in de wijk zodat bewoners persoonlijk in contact konden komen met hun wijkagent, of met leden van het team Cold Cases.