Waarom online gokken niet meer verboden is

De laatste tijd worden we overspoeld met reclames voor online casino’s en sportwedden. Dat komt doordat er vorig jaar voor het eerst vergunningen zijn afgegeven voor het aanbieden van online kansspelen. Waar online gokken jarenlang verboden was, kun je tegenwoordig dus legaal online gokken en wedden op sportwedstrijden. Maar waarom is online gokken niet meer verboden in Nederland? Het bestrijden van witwassen is daar een belangrijk onderdeel van.

Online kansspelen sinds vorig jaar legaal

Jarenlang was online gokken in Nederland verboden. Daar is door de nieuwe wet Kansspelen op Afstand verandering in gekomen. In 2020 konden aanbieders van online casino’s en sportweddenschappen een vergunning aanvragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit. In 2021 werden de eerste vergunningen ook daadwerkelijk afgegeven, waarmee legaal online gokken een feit werd. Sindsdien worden er tal van online casinomogelijkheden aangeboden. Speel bijvoorbeeld poker of roulette op je laptop, zet in op sportwedstrijden vanaf je tablet of speel online op je mobiel door middel van handige casino apps.

Er zijn op dit moment 18 verschillende aanbieders die online kansspelen aan mogen bieden. Hierbij zitten onder andere bekende namen als Holland Casino, Jack’s Casino, TOTO, Bet365 en GGPoker. Websites die in de jaren voorafgaand aan de legalisatie online kansspelen hebben aangeboden in Nederland terwijl ze wisten dat dit niet was toegestaan, hebben echter geen vergunning gekregen. Zij kunnen na een afkoelingsperiode op een later moment een vergunning aanvragen.

Bescherming spelers

Een belangrijke reden om online kansspelen te legaliseren is bescherming van de consument. Uit onderzoek bleek dat ruim 2 miljoen mensen weleens een online gokje waagden toen dit officieel nog niet was toegestaan. Door de nieuwe wetgeving wil de overheid reguleren wie er online gokken mag aanbieden. Hierdoor kunnen frauduleuze of kwaadwillende aanbieders worden tegengehouden.

Misdaadbestrijding

Daarmee komen we gelijk bij een andere belangrijke reden voor de legalisatie van online gokken: misdaadbestrijding. Online gokken was jarenlang een beproefde methode om zwart geld wit te wassen. Door zwart geld naar een gokplatform te sluizen, konden criminelen de herkomst van het geld maskeren.

Dat is in theorie nog steeds mogelijk bij legale websites, maar de aanbieders die een vergunning hebben gekregen vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ze moeten onder andere cliëntenonderzoek uitvoeren en transacties in de gaten houden. Ongebruikelijke transacties, bijvoorbeeld stortingen van boven de 15.000 euro, moeten worden gemeld.

Bovendien maken veel legale goksites het moeilijk om anoniem geld te storten. Zo kun je alleen een account aanmaken met een geldig paspoort en geld storten met een creditcard op dezelfde naam.

Verslavingspreventie

Ook verslavingspreventie speelt een rol bij de regulering van online gokken. Aanbieders van online casino’s moeten aan strenge eisen voldoen op het gebied van het voorkomen van verslaving. Zo zijn reclames aan strenge voorwaarden gebonden, mogen spelers niet te lang achter elkaar spelen en mag men niet te vaak geld storten op een account.

Belastingen

Een niet minder belangrijke beweegreden om online gokken te legaliseren is het innen van belastingen. Door online kansspelen toe te staan kan de overheid belasting heffen. Zo moeten de goksites 29 procent winstbelasting afdragen. Naar schatting werd er in 2015 in Nederland zo’n 600 miljoen euro gespendeerd aan online gokken. Omdat online kansspelen toen nog niet waren toegestaan is de staatskas destijds dus een kleine 200 miljoen euro misgelopen.