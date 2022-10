Waarschuwingsschoten gelost op A12 na carjacking en crash

Print This Post

De politie heeft maandagochtend na een achtervolging op de A12 bij Driebergen een verdachte aangehouden van een carjacking. Bij de arrestatie zijn door de politie waarschuwingsschoten gelost. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig.

De gewelddadige autoberoving van een Rode Range Rover vond rond 07.15 plaats in het Duitse Wesel. Bij de carjacking werd mogelijk gebruik gemaakt van een vuurwapen. De Duitse politie seinde de Nederlandse politie in omdat werd vermoed dat de verdachten mogelijk richting Nederland reden.

Crash

Rond 09.00 uur zagen agenten in Oost-Nederland de auto en zetten de achtervolging in. Ook twee politiehelikopters volgden de vluchtende auto vanuit de lucht. Bij de afrit A12 Driebergen crashte de auto op andere auto’s die voor een stoplicht stonden.

Volgens getuigen gingen de twee inzittenden er te voet vandoor. Eén inzittende werd na het lossen van waarschuwingsschoten aangehouden. Hij raakte gewond bij de aanrijding en is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Signalement

De politie Driebergen verspreidde via Burgernet een signalement van de tweede verdachte die nog wordt gezocht. Het gaat om een Noord-Afrikaanse man met kort donker haar en een rode joggingbroek.

Omdat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk is, stopte er enige tijd geen treinen op station Driebergen-Zeist. De Hoofdweg in Driebergen is enige tijd afgesloten geweest omdat daar de gestolen auto stond.

Carjacking #Duitsland #Wesel politie Oost-Nederland onderschept later auto en ontstaat achtervolging. Bij #Driebergen onderaan de afrit reed de auto in op wachtende auto’s. 1 verdachte werd aangehouden de ander is nog voortvluchtig. pic.twitter.com/ABMo43zEYn — Kees van Kooten (@keesvk99) October 3, 2022

Kijkt u mee? We zijn nog steeds op zoek naar de tweede verdachte.

RT @Burgernet_UT: UTRECHTSE HEUVELRUG: POL driebergen zkt ivm verdachte situtatie:

Noord-Afrikaanse man, kort zwart haar, Rode joggingbroek.

NIET zelf benaderen.

Tips? Bel nu 112 https://t.co/3FsN12thFu — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) October 3, 2022