Waarschuwingsschoten na overval goudwisselkantoor Rotterdam

Na een overval op een goudwisselkantoor op de Dorpsstraat in Rotterdam is vrijdagochtend een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden. Bij de arrestatie werden twee waarschuwingsschoten gelost. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Rond 11.45 werd de politie gealarmeerd over een overval op de Dorpsstraat. Na twee waarschuwingsschoten kon de verdachte man uit Den Haag op de Sternstraat worden gearresteerd. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Het gaat om een blanke man van tussen de 25 en 30 jaar. Hij sprak met een plat Rotterdams accent en droeg een spijkerbroek en iets wat leek op een politieshirt en -pet.

Bij de overval raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk of er iets buit is gemaakt. De politie en forensische experts doen onderzoek.