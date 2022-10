Wandelaar vindt 30 kilo cocaïne in zakken op strand in Wales

Connect on Linked in

Op het strand van Tan-y-Bwlch in Wales is zaterdagochtend door een wandelaar 90 miljoen pond aan cocaïne aangetroffen. Het ging om ongeveer 30 kilo cocaïne, verpakt in zwarte zakken met daarin pakketten van een kilo per stuk.

Vastgebonden

Een projectmanager van in de dertig kwam de pakketen tegen tijdens een ochtendwandeling op het strand van Tan-y-Bwlch, bij Aberystwyth, in het westen van Wales. De zwarte zakken, die met touw en lege jerrycans voor het drijfvermogen aan elkaar waren vastgebonden, waren op de kust aangespoeld.

Dior

De blokken cocaïne waren gelabeld met de naam van het modemerk Dior. Eerder dit jaar stond op blokken cocaïne die aanspoelden in de Golf van Mexico in de Verenigde Staten stempels van Dior en vorig jaar droegen cocaïneverpakkingen in Australië ook de naam van de ontwerper.

De politie van Dyfed-Powys heeft de zakken cocaïne van het strand gesleept en in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht. De politie doet onderzoek om vast te stellen hoe de partij cocaïne na recente stormen op de kust van Wales is aangespoeld.