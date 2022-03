Wapenarsenaal aangetroffen in Alphen aan den Rijn (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag in een schuur aan de Meidoornstraat in Alphen aan den Rijn een grote partij vuurwapens aangetroffen. Het gaat om 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren en vier antitankwapens, zo maakt de politie vrijdag bekend.

Agenten deden de vondst naar aanleiding van een lopend onderzoek van de landelijke recherche. Na doorzoeking van de schuur vonden rechercheurs een groot arsenaal aan wapens en munitie. De wapens waren verpakt in plastic en in sporttassen.

Doorgeladen

Forensische experts hebben de wapens uit de schuur gehaald om ze veilig te stellen voor sporen en om ze veilig te kunnen vervoeren. Het gaat om handvuurwapens, precisiewapens, automatische wapens en semi-automatische wapens en tassen vol met bijbehorende munitie. Sommige wapens waren doorgeladen. Ook werden er vier antitankwapens (bazooka’s) aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om deze veilig te stellen.

Deel woonwijk afgesloten

Naast de EOD was ook onder meer de ME ter plaatse bij de schuur en bijbehorende woning. Een deel van de woonwijk was gisteren afgesloten voor politieonderzoek. In de loop van de avond is het gebied weer vrijgegeven. Er zijn nog geen arrestaties verricht.