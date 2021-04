Wapenarsenaal en 10 arrestaties bij motorclub Outlaws in België

Connect on Linked in

De Belgische politie heeft zaterdag een wapenarsenaal gevonden in een onderzoek naar motorclub Outlaws. Tien verdachten zijn opgepakt. Het gaat om mannen van 38 tot 61 jaar en een 38-jarige vrouw. Dat schrijft VRT.

De politie viel op dertien locaties in de provincie Antwerpen (Mechelen, Willebroek, Heist-op-den-Berg, Boom, Hemiksem, Zemst en Haacht) binnen in een onderzoek naar de outlaw motorclub. Het onderzoek begon nadat op 28 november 2020 al een wapenarsenaal was aangetroffen in een garagebox in Mechelen. Daar werden 24 handgranaten, zeven handvuurwapens, twee shotguns, twee jachtgeweren, tien bussen pepperspray en honderden patronen gevonden.

Bij de huiszoekingen van zaterdag werden onder meer een kalasjnikov, twintig handvuurwapens, messen, knuppels en een handgranaat aangetroffen. Tien verdachten zijn opgepakt. Drie personen werden zaterdag door de onderzoeksrechter aangehouden.