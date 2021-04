Wapenarsenaal en drugs gevonden in woning in Sint Anthonis (UPDATE)

Connect on Linked in

In een woning in het Noord-Brabantse dorp Sint Anthonis is dinsdag een wapenarsenaal en een voorraad drugs gevonden. De 26-jarige bewoner is opgepakt. Hij reageerde bij een “hulpverleningssituatie” agressief en gewelddadig naar agenten, waarna zijn woning werd gecontroleerd.

Agressief

Het voorval gebeurde dinsdag rond 12.00 aan de Kolonel Silvertoplaan. De politie zegt te zijn afgekomen op een “hulpverleningssituatie”, waar verder niets over bekend is. Vervolgens viel de 26-jarige man de politie aan. Hij probeerde agenten te slaan met een zwaar voorwerp en beet een agent in zijn kleding.

Na zijn arrestatie vond de politie een grote hoeveelheid vuurwapens, zwaarden en een boksbeugel en kruisboog in de woning van de verdachte. Ook werd een flinke hoeveelheid drugs, vals geld en zeven kilo illegaal vuurwerk gevonden. Al deze spullen zijn in beslag genomen.

Flippo-map

Opmerkelijk is dat er pillen zijn gevonden die werden bewaard in een map die bedoeld is voor het verzamelen van flippo’s, schijfjes die in de jaren negentig bij chips zaten.

‘Niet pluis’

Bronnen melden aan Crimesite dat de 26-jarige verdachte ene “Ricardo” is en oorspronkelijk uit Nijmegen of Wijchen komt. Hij zou pas een jaar in Sint Anthonis wonen en soms voor overlast zorgen. Het zou al langer niet pluis zijn bij zijn woning boven een apotheek. Er stopten geregeld auto’s voor korte tijd, die daarna weer wegreden.