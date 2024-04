Wapens en drugs gevonden na aanhouding Doetinchemse verdachten

Connect on Linked in

De politie heeft in Doetinchem vier mannen aangehouden, verdacht van de handel in soft- en harddrugs. In een stash werden drugs en vuurwapens gevonden.

Verdacht

In een rechercheonderzoek naar de handel van soft- en harddrugs in Doetinchem en omgeving heeft de politie vier verdachten aangehouden. Dit maakt ze donderdag bekend. Het gaat om drie mannen uit Doetinchem van 23, 24 en 27 jaar en een 26-jarige Doesburger. Deze mannen worden ervan verdacht dat ze in georganiseerd verband soft- en harddrugs hebben gedeald, aldus de politie.

Op heterdaad

Nadat er signalen van drugshandel bij de politie waren binnengekomen, startte de recherche in Gelderland een onderzoek. Dit leidde tot een actie, met aanhoudingen van de 24- en 27-jarige mannen uit Doetinchem afgelopen maand. Zij werden in Wehl op heterdaad betrapt, terwijl zij zich bezighielden met het dealen van drugs.

In de auto waarin het tweetal reed werden tientallen gripzakjes en wikkels met daarin vermoedelijk hard- en softdrugs en strips medicijnen aangetroffen. Ook lagen er meerdere mobiele telefoons in de auto. Deze zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

Aandeel

Op dezelfde dag is de 26-jarige man uit Doesburg in zijn woning aangehouden. Ook zijn telefoon is in beslag genomen voor nader onderzoek. Een dag later is de 23-jarige Doetinchemmer aangehouden.

De politie vermoedt dat de twee Doetinchemmers die tijdens de actie werden aangehouden het grootste aandeel hadden in de drugshandel. Zij worden ervan verdacht de leiding te hebben. De andere twee aangehouden verdachte hebben de drugs waarschijnlijk bezorgd.

Stash

Tijdens het onderzoek ontdekte de recherche een locatie waar de verdachten vermoedelijk hun voorraad bewaarden. Vlak na de aanhouding heeft politie een doorzoeking gedaan op deze locatie, in een garagebox in Wehl. Het bleek inderdaad een stash te zijn. Men vond een aantal flesjes met daarin vermoedelijk GHB, gripzakjes en bakjes met een witte substantie en enkele tientallen pillen. De drugs zijn in beslag genomen. Ze worden nog getest en gewogen.

Wapens

Naast de drugs vonden rechercheurs in de garagebox ook drie op vuurwapens lijkende voorwerpen, en munitie. Twee hiervan bleken echte vuurwapens te zijn, en de andere was een gasalarmpistool. Ook werd een grote boodschappentas vol met illegaal vuurwerk in de garagebox gevonden.

De twee hoofdverdachten zitten momenteel nog vast. Zij zijn door de rechter-commissaris voor 90 dagen in bewaring gesteld. De andere twee mannen zijn inmiddels weer op vrije voet. De recherche zet het onderzoek voort.