Wapens en explosieven aangetroffen bij inval in Hoorn, twee arrestaties

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagochtend rond 06.00 bij een inval in een woning aan de Karveel in Hoorn twee mannen aangehouden die worden verdacht van handel in wapens, munitie en explosieven en het bezit hiervan.

(Beeld: Koninklijke Marechaussee)

Het rechercheteam van de Marechaussee kwam de mannen op het spoor naar aanleiding van informatie uit een eerder opsporingsonderzoek.

Naast de arrestaties van vandaag vonden er ook doorzoekingen plaats in de woning van de verdachten in Hoorn en op twee andere locaties in de omgeving van Hoorn. Bij die doorzoekingen werden verschillende goederen in beslag genomen, waaronder vuurwapens, munitie, steekwapens, zwaar vuurwerk en gegevensdragers.

De Koninklijke Marechaussee en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen onderzoek.