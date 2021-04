Wapens en harddrugs in woning Hoensbroek

De bewoners, een 31-jarige man en een 33-jarige vrouw zijn daarbij aangehouden. In de woning werden drie wapens, munitie, geld, telefoons, een kleine hoeveelheid wiet en 1,5 kilo harddrugs aangetroffen. Om welke harddrugs het gaat is niet naar buiten gebracht. Alles is in beslag genomen. Beide bewoners zitten vast. De politie stelt verder onderzoek in.