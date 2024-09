Was de gevallen Jumbo-baas bang voor zijn criminele zakenpartners?

Connect on Linked in

Maandag is de eerste openbare zitting in de grote witwaszaak tegen voormalige Jumbo-topman Frits van Eerd en Theo E. Het duo wordt verdacht van valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie. Het Algemeen Dagblad maakte een reconstructie van de schimmige relaties die Van Eerd in de justitiële problemen hebben gebracht.

Criminelen

Uit het dossier blijkt dat er geld uit Jumbo in sponsoring van motorsport stroomde waarbij er volgens justitie ook weer zwart geld bij Van Eerd uitkwam. Theo E. heeft een bedenkelijke reputatie. Hij komt voor als getuige in het dossier van liquidatieproces Passage als betrokkene bij een leasebedrijf dat auto’s aan criminelen leverde. Ook de in 2014 doodgeschoten Gwenette Martha deed zaken met dat bedrijf.

Verder had Theo E. goede betrekkingen met een man die de leider was van de “Sesamstraat”-bende, figuren die door de Zwolse rechtbank in 2022 tot celstraffen werden veroordeeld voor cocaïnehandel en witwassen. Met deze “Meneer Aart” kwam E. op zeker moment aan de deur bij Frits van Eerd.

Bang?

Waarom liet Van Eerd zich zo diep zakelijk verbinden met bedenkelijke figuren? De recherche zocht naar bevestiging voor het vermoeden dat Van Eerd bang was voor Theo E. en zich gedwongen voelde mee te werken aan merkwaardige financiële constructies.

In afgeluisterde gesprekken en app-verkeer leest de politie een ronduit dwingende toon van E. naar de Van Eerd. Bijvoorbeeld over de betaling in 2018 van een sponsorbedrag: ‘Regel aub vandaag. Aub’

Van Eerd opereerde sinds 2014 in veel zaken in het geheim, zonder medeweten van zijn familie en de top van Jumbo.

Afgeluisterd gesprek

De recherche hoort in een afgeluisterd gesprek Theo E. tegen een crimineel contact zeggen dat hij Van Eerd gedreigd heeft om naar de media te stappen, over eerdere zaken waaruit zou blijken dat Van Eerd ‘een zware witwasser’ zou zijn.

Van Eerd heeft over chantage of bedreiging weinig gezegd tegen de politie, maar wel laten vallen ‘heel bang’ te zijn dat E. ‘met heel veel rancune bij mij terugkomt.’

Wat de kwestie voor Van Eerd extra stekelig maakt, is dat de recherche verschillende gesprekken van hem heeft opgenomen met verborgen microfoontjes.

De advocaat van Van Eerd zegt dat zijn cliënt uiteindelijk aan de rechtbank uitleg zal geven.

Van Eerd is aangehouden in 2022 en zat enige tijd vast en kwam later dat jaar op vrije voeten. De voorlopige hechtenis van Theo E. werd in 2022 ook geschorst.

