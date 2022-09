Hoofdverdachte in Jumbo-zaak was hofleverancier van bolides voor zware criminelen

Connect on Linked in

Jumbo-topman Frits van Eerd is dinsdag bij de inval in zijn villa in het Brabantse Heeswijk-Dinther eveneens aangehouden, zo schrijft het FD woensdag op basis van bronnen uit het onderzoek. Van Eerd mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Er zijn in het grote witwasonderzoek ook diverse personen uit de motorcrosswereld gearresteerd. Hoofdverdachte Theo E. is een oude bekende van de politie. In het liquidatieproces Passage tegen Dino Soerel en medeverdachten was hij getuige. Zijn leasebedrijf verschafte dure auto’s aan tal van zware criminelen.

Door @Wim van de Pol

Gisteren zijn op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek door onder meer de FIOD. Theo E. ziet justitie als een man die grootschalige witwasoperaties bedacht. Hij is een bekende naam in de motorcrosswereld. Hij was teammanager en ploegleider van het door Frits van Eerd gesponsorde Jumbo TvE MX-team. Hij en Van Eerd waren bekenden van elkaar.

Gwenneth Martha

Wie in de grote strafdossiers kijkt die de recherche tussen 2000 en 2010 samenstelde over zware criminelen als Dino Soerel en Gwenneth Martha komt de naam van Theo E. geregeld tegen. E. was samen met een vennoot eigendom van twee autoleasebedrijven, waarvan Total Trust de meest bekende was. Dat bedrijf leverde auto’s aan personen die ofwel niet door de acceptatievoorwaarden van leasemaatschappijen kwamen, ofwel zichzelf geheel wilde afschermen. Dat was ideaal voor zware criminelen. En in schemerig Amsterdam werd Total Trust al snel gezien als een ideale oplossing voor wie zonder inkomen, of alleen met een bijstandsuitkering, in bijvoorbeeld BMW’s of Bentley’s van de buitenklasse wilde rijden.

Surhuisterveen

Total Trust werd als autoleasebedrijf gevestigd in Assen en in 2001 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en liet samen met enige andere bedrijven een spoor aan schades, verdwenen voertuigen en oninbare schulden achter, totdat het uiteindelijk in 2010 failliet ging.

Total Trust werkte samen met een leasebedrijf uit het Friese Surhuisterveen. De deal was dat dit bedrijf op eigen naam leasecontracten afsloot met Total Trust BV ten behoeve van criminelen, die anders nooit een leasecontract konden krijgen. En Total Trust leaste op zijn beurt weer aan het Friese bedrijf. Dat concludeerde de curator van dit bedrijf uit Surhuisterveen dat in 2006 failliet ging. Een viertal bedrijven en hun bestuurders bleken een onontwarbare kluwen aan onderlinge deals te hebben afgesproken, nog los van vele niet op papier staande (niet officiële) afspraken tussen criminele gebruikers van deze voertuigen onderling, en met de bestuurders van de bv’s.

Contante betalingen

De leasetermijnen die het Friese bedrijf aan (onder meer) Total Trust moest voldoen werden contant voldaan aan een andere getuige uit het Passage-proces die jarenlang vrijwel iedere dag in dat kader naar Amsterdam afreisde. Op vaste plekken in de horeca nam hij daar dan betalingen in ontvangst. De betalingen werden lang niet altijd gedaan door de personen die de auto in bezit hadden en belangrijker: er werd niet altijd even punctueel betaald, om het zacht te zeggen.

De curator schrijft dat er liquiditeitstekorten ontstonden die dan weer opgevuld werden met aanbetalingen van nieuwe aspirant-kopers. Een pyramideconstructie, waarbij de bestuurders zoveel mogelijk probeerden te cashen door die aanbetalingen.

Parkeerboetes

De curator schreef in 2008 dat er toen nog vele (vaak) peperdure auto’s rondreden in Nederland die volgens de Total Trust-constructie waren geleasd. Er hebben meer dan twintig auto’s als verduisterd gesignaleerd gestaan. Parkeerboetes leidden toch nog vaak naar de bestuurders. Maar omdat er ook nog volop werd gesjoemeld met kentekenplaten bleven de best betalende criminele klanten buiten schot. Veel van de leaseauto’s verdwenen na ongeveer een jaar spoorloos, of doken weer op in onderzoeken naar liquidaties, bijvoorbeeld als vluchtauto.

Dat bleek uit onderzoek van de recherche in Passage en uit verklaringen van kroongetuige Fred Ros. Eén van de personen aan wie het bedrijf van Theo E. auto’s leaste was de in 2007 in Amsterdam vermoorde eigenaar van amateurvoetbalclub Türkiyemspor, Nedim Imaç, een Bentley Continental. In een onderzoek naar drugshandel door Gwenneth Martha werd een aantal facturen met daarop namen van genoemde bedrijven gevonden.

BMW X5

Omdat er veel auto’s verdwenen raakte ook Total Trust in een benarde positie. Via het Friese bedrijf werd (de latere kroongetuige) Fred Ros aangedragen als een man die ervoor kon zorgen dat auto’s terugkwamen of dat incasso’s door gebruikers werden voldaan. Ros suggereerde overigens in zijn verklaringen dat er grote cashbedragen door Theo E. persoonlijk werden geïncasseerd van gebruikers. Hoe dan ook: verdwenen auto’s heeft Ros niet teruggebracht. Ros heeft in die periode opgetreden als makelaar en onder meer op 20 april 2006 Thomas van der Bijl laten vermoorden. Nadat hij dertig jaar cel had gekregen bekeerde hij zich tot kroongetuige.

Wat de rol van Fred Ros precies is geweest wordt niet duidelijk uit de tegenstrijdige verklaringen die in Passage zijn afgelegd. Ros liet op zeker moment weten dat hij geheel of gedeeltelijk ‘eigenaar’ van Total Trust zou zijn geworden.

In het recherche-dossier is wel vast komen te staan dat Ros regelmatig contact had met Theo E. en auto’s vanuit Total Trust ter beschikking kreeg om die weer te leveren of cadeau te doen aan anderen. Bijvoorbeeld een BMW X5, zo vertelde E. als getuige in de Passage-zaak.