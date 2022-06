Connect on Linked in

Justitie heeft vrijdag celstraffen tot negen jaar geëist tegen vijf Haagse broers die zich bezig zouden hebben gehouden met het illegale vervoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. ‘Oké bro, ik heb bolli voor je.’

Foto is ter illustratie

Verdacht

Tegen vijf Haagse broers (tussen de 46 en 36 jaar), hun ex-zwager van 38 en een man van 26 jaar oud eiste de officier van justitie vrijdag celstraffen tot negen jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van het organiseren van drugsmokkel, de voorbereiding van de handel in drugs, het witwassen van miljoenen euro’s en van het vormen van een criminele organisatie.

In beeld

De verdachten waren al een tijd in beeld bij de politie. Maar doordat rechercheurs de beschikking kregen over 93.000 PGP-berichten (Pretty Good Privacy), kwam het onderzoek in een stroomversnelling. ‘Verdachten verstuurden de berichten met hun PGP-telefoons via de servers van Encrochat en SkyECC en waanden zichzelf daarbij onbespied.’

Blokken coke

‘Wat heb je nodig, bro? Colo of bolli? Oké, bro, ik heb bolli voor je. 27750, bro’, aldus een bericht dat het OM toeschrijft aan de 43-jarige broer. Er wordt onderhandeld over Colombiaanse of Boliviaanse cocaïne, voor een prijs van 27.750 euro per kilo.

Het bericht bevat ook een foto van blokken coke. Veel berichten gaan over de overdracht van contant geld. Daarbij worden foto’s geplaatst van dikke stapels bankbiljetten.

Nieuwe lijn

In andere berichten deelt een 43-jarige verdachte de nummers van zeecontainers waarmee gesmokkeld wordt. Ook is hij op zoek naar Colombiaanse fruit-BV’s met het doel een nieuwe cocaïnelijn op te zetten. Volgens het OM heeft de 43-jarige (samen met zijn 41-jarige broer) een leidende rol in de criminele organisatie.

Op 9 maart 2021 hield de politie een grote actie tegen de organisatie. Verschillende huizen en auto’s werden doorzocht. Zeven verdachten werden aangehouden. In een Citroën Jumpy die in gebruik was bij de 43-jarige, vonden agenten 3,5 miljoen euro, 43 kilo cocaïne en 17 kilo heroïne. In de woning van de 41-jarige broer ruim een ton en in de BMW die hij gebruikte, nog eens 480.000 euro en 110 kilo cocaïne.

In een Citroën Jumpy vonden agenten 3,5 miljoen euro, 43 kilo cocaïne en 17 kilo heroïne

Cocaïnewasserij

In de woning van de 46-jarige broer troffen agenten een cocaïnewasserij aan. Als versnijdingsmiddel was onder meer Levamisol aanwezig. Dat is een ontwormingsmiddel voor paarden dat bij menselijk gebruik leidt tot het afsterven van bloedvaten en weefsel zoals wangen en neus.

Het huis van de 36-jarige broer kwam veelvuldig voor in de chats. De groep lijkt het als logistiek centrum en stash te hebben gebruikt. Bij de zoeking werd de 26-jarige man hier aangehouden. Verder trof de politie er een geldtelmachine aan en verpakkingsmateriaal voor drugs. Op de telefoon van de 26-jarige vond de politie verder foto’s van drugs en contant geld. De officieren van justitie zien hem als de loopjongen van de criminele groep.

Topje van ijsberg

Op zitting benadrukten de officieren van justitie dat de ten laste gelegde voorbereidingshandelingen uit de chats (over de periode januari 2020 – maart 2021) maar het topje van de ijsberg waren. ‘Het zou heel gek zijn als van al die besproken deals niets gelukt zou zijn.’

Aan de hand van het dossier schetsten zij het beeld van een groep die al vele jaren actief is met het plannen van de invoer en uitvoer van grote hoeveelheden cocaïne. ‘Als bronlanden komen Colombia, Peru en Suriname naar voren.’

Vandaar ging het richting Rotterdam, Antwerpen en Hamburg in containers, bijvoorbeeld verstopt onder fruitpulp. Ook Griekenland is genoemd als doorvoerland.

Op vakantie

Na de geplande invoer verkocht de criminele organisatie het door in kleinere partijen. Deels in Nederlands, maar ook naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Denemarken en Zweden. ‘Vier van de zeven verdachten zijn betrokken bij deze internationale handel’, aldus de officieren. ‘Een groot deel van de dag waren ze ermee bezig. Tenzij ze op vakantie waren of een villa bouwden in Marokko.’

In de visie van het OM waren de 43-jarige en 41-jarige broers vooral bezig met de aanvoer van overzee. De 40-jarige broer en de 38-jarige zwager zouden zich met name hebben bezig hebben gehouden met de lijnen binnen Europa. De andere drie vervulden meer ondersteunde rollen. Geen van de verdachten beschikt over een legaal inkomen, maar wel over huizen en auto’s.

Strafeisen

De officieren van justitie eisten tegen de 43-jarige broer 55 maanden cel en een boete van 870.000 euro en tegen de 41-jarige broer 62 maanden cel en een boete van 600.000 euro. In beide gevallen bij verstek, omdat de twee het land ontvlucht zijn tijdens schorsing door de rechtbank.

Tegen de 40-jarige broer eiste het OM negen jaar cel; tegen de 38-jarige ex-zwager 90 maanden cel; tegen de 26-jarige man vier jaar cel; tegen de 46-jarige broer vier jaar cel en tegen de 36-jarige broer vijf jaar cel.

De uitspraak is in de week van 11 juli