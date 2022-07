Weer casino overvallen

Een vestiging van Flash Casino’s in Haarlem is om middernacht overvallen, waarbij de dader met de buit is weggekomen. Om 23:55u kwam de man het casino in het centrum van de stad binnen en bedreigde hij het personeel. Die voelde zich gedwongen hem geld te geven. Het is de tweede keer dit jaar dat een vestiging van Flash doelwit is.

Signalement

Na de overval liep hij in de richting van het Kenaupark en daarna weer in de richting van het station, blijkt uit camerabeelden. De verdachte is een donkere man, die wordt geschat op 25 jaar, is tamelijk klein (ongeveer 1.70 meter), heeft kort zwart haar en ‘hangende’ ogen, mogelijk door een oogafwijking. Hij was gekleed in een beige T-shirt en korte broek. De politie heeft in de omgeving verschillende personen gecontroleerd maar de overvaller niet gevonden. Er wordt nog buurtonderzoek gedaan.

Reeks overvallen

Flash in Haarlem maakt deel uit van een keten van 44 casino’s in het hele land. Er staan voornamelijk gokautomaten en in sommige vestigingen wordt ook live roulette en blackjack gespeeld. De Flash casino’s zijn vaker doelwit van criminelen. Zo werd in februari nog een vestiging in Harderwijk overvallen, door een man met een bivakmuts. In 2017 was Flash in Rotterdam doelwit. Afgelopen najaar werd een Jack’s Casino in Helmond, dat tot hetzelfde concern behoort als Flash, overvallen.