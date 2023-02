Weer drie uithalers aangehouden in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De Zeehavenpolitie heeft donderdagnacht in samenwerking met de douane drie uithalers aangehouden in de Rotterdamse haven. Het gaat om twee mannen van 18 en een minderjarige van 17. De minderjarige had een gebiedsverbod voor het haventerrein omdat hij eerder als uithaler was aangehouden.

De mannen werden aangetroffen in de Waalhaven. De recherche stelt een onderzoek in.

Vorige week donderdag werden ook al vijf mannen tussen de 18 en 24 aangehouden in de Rotterdamse haven die worden verdacht uithalers van drugs te zijn.

Dit jaar zijn er in totaal al 42 uithalers aangehouden in de Rotterdamse haven. De jongste was 14 jaar en sommige verdachten zijn recidivisten.