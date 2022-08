Weer explosies met schade in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam hebben twee explosies binnen 24 uur tot schade geleid aan panden. Het zijn nieuwe incidenten in een reeks aan aanslagen met explosieven in de hoofdstad.

De gevolgen van een aanslag met een explosief in Amsterdam-Noord.

Stormram

Rond zes uur dinsdagochtend raakten meerdere woningen op de vijfde verdieping van de flat Florijn in Amsterdam Zuid-Oost beschadigd. Agenten moesten met een speciale stormram de deur van de woning openen, waarvoor de explosie plaatsvond. Een deel van de balustrade raakte door de ontploffing beschadigd, net als enkele andere woningen in de flat. De politie zette na de aanslag een gebied rond het gebouw af.

Ontploffing

Maandagochtend rond dezelfde tijd was er ook al een ontploffing aan de voorkant van een pand aan de Tweede Looiersdwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Er ontstond schade aan het pand, en het tegenoverliggende huis.

In de maand juli vonden er in Amsterdam al tien van dit soort explosies plaats bij huizen of horeca, met ramen, deuren en geldautomaten als doelwit. Er ontstaat schade, maar ook de buurtbewoners raken er angstig door. In sommige gevallen sloot burgemeester Halsema betrokken panden.