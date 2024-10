Weer hoge straffen in liquidatieproces Maracane

Zeven geplande liquidaties Maracane gaat over een poging tot moord in 2014 en zeven geplande liquidaties tussen 2014 en 2016. de rechtbank veroordeelde zes van de negen verdachten en sprak drie verdachten vrij. In drie zaken is door de verdediging hoger beroep aangespannen. Hoofdverdachte Abelhamid A. (alias Bugs of Kikker) kreeg van de rechtbank 18 jaar cel voor medeplegen moord, en voor voorbereidingshandelingen voor het plegen van drie moorden en het uitlokken van anderen om twee moorden te plegen. Hij ging niet in hoger beroep.

Benaouaf A.

Benaouf A. (40) ging wel in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot 12 jaar cel.

Het gerechtshof vindt nu net als de rechtbank dat A., terwijl hij nog een straf uitzat voor medeplichtigheid aan een moord in Antwerpen, vanuit detentie met een pgp-telefoon een medegedetineerde benaderde. Deze zou vervolgens voor A. regelen dat de twee Amsterdamse broers Y. zouden worden vermoord.

De benaderde man ging daarna samen met een ander – met automatische vuurwapens – naar een horecagelegenheid waar de broers aanwezig zouden zijn, maar de aanslag ging niet door.

Ben A. wordt ook veroordeeld voor deelnemen aan een moorddadige criminele organisatie.

Kalashnikov-geweren

Een andere verdachte is veroordeeld voor het overdragen van een groot geldbedrag voor de geplande liquidatie van de broers. Hij krijgt vier jaar cel. Een derde verdachte bewaarde bij hem thuis een stel Kalashnikov-geweren voor de criminele organisatie. Het gerechtshof vindt dat deze man zijn leven inmiddels een andere wending heeft gegeven, maar krijgt niettemin drie jaar opgelegd.

Mislukkingen

Het bleef in de zaken uit Maracane bij mislukkingen. Andere personen die volgens het gerechtshof op de korrel van de criminele organisatie lagen waren onder meer de inmiddels tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F., de voor moord veroordeelde rapper Jason L. en Samir Z..

De moordplannen kwamen voort uit het conflict dat in 2012 ontbrandde tussen twee groepen criminelen uit Amsterdam-Zuid, waarvan Gwenette Martha (in 2014 vermoord) er één van was. Benaouf A. ontsnapte bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt in 2012 op het nippertje aan de dood. Hij heeft zelf gezegd dat de groep van Martha die aanslag had uitgevoerd.

De inhoud van strafdossier 13Maracane overlapt met andere liquidatiedossiers, zoals de Eris-zaak. In die zaak stonden verdachten terecht voor moorden of moordplannen op personen uit de groep van Martha, zoals Inchomar “Ingio” Balentien, Eaneas Lomp en Jaïr Wessels, die alle drie zijn geliquideerd.

In 2015 is ook een van de broers Y., geliquideerd. Opdrachtgevers en uitvoerders hebben (onder meer) daarvoor levenslang gekregen.

