Drie verdachten liquidatieproces 13Maracane vrijgesproken

De rechtbank Amsterdam heeft in de strafzaak 13Maracane, over een poging tot moord in 2014 en zeven geplande liquidaties tussen 2014 en 2016, zes van de negen verdachten veroordeeld, en drie verdachten vrijgesproken. Abelhamid A. (alias Bugs of Kikker) is veroordeeld tot 18 jaar cel voor medeplegen moord, en voor voorbereidingshandelingen voor het plegen van drie moorden en het uitlokken van anderen om twee moorden te plegen.

Grote spelers

A. is veroordeeld voor het medeplegen van een aanslag met een bom onder een scooter waarbij twee mannen lichtgewond raakten.

A. is één van drie mannen die de rechtbank ziet als belangrijke en grote spelers binnen de criminele organisatie, die een coördinerende en sturende rol hadden. Zij namen actief deel aan gesprekken over op handen zijnde liquidaties en bepaalden onder andere welke bedragen zouden worden betaald voor het liquideren van doelwitten.

Hogere straf

Een ander is Benaouf A. (38, foto) die is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, een hogere straf dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank neemt het hem bijzonder kwalijk dat hij, terwijl hij een straf uitzat voor medeplichtigheid aan de moord op een man in Antwerpen, vanuit de gevangenis zogenaamde ‘hitters’ ronselde, moordopdrachten gaf en prijsafspraken maakte voor het plegen van moorden.

Mohamed I. (36) kreeg 10 jaar gevangenisstraf opgelegd. Naast de sturende en coördinerende rol die hij vervulde was hij tevens boekhouder binnen de criminele organisatie. Hij heeft onder meer anderen uitgelokt om twee moorden te plegen.

Vrijspraken

Het bewijs in deze strafzaak bestond met name uit pgp-berichten van de Ennetcom-server die leesbaar waren gemaakt.

De verdachte Bugs schreef volgens de rechtbank aan een medeverdachte over het plaatsen van een bom onder een scooter in 2014

K ga vandaag nieuwe bom maken en morgen eronder plakken, hy woont bij mn ouders in de flat en hy is daar elke middag, k hoor wnr hy dr is

Om het bewijs sluitend te krijgen moet de rechtbank gebruikers van bepaalde accounts kunnen identificeren. Voor een 34-jarige man kon geen link worden vastgesteld tussen hem en het betreffende pgp-account. Hij is vrijgesproken van alle aan hem tenlastegelegde feiten.

Een 39-jarige man was wel aan een pgp-account te linken, maar er kon niet worden vastgesteld dat hij ook degene was die de belastende berichten heeft verstuurd. Van een 44-jarige man kon worden vastgesteld dat hij een foto heeft verstuurd van een beoogd doelwit, maar de rechtbank kon niet vaststellen dat die foto bestemd was om te worden gebruikt bij de uitlokking tot liquidatie. Bovendien kon niet worden bewezen dat beide mannen hebben deelgenomen aan een crimineel samenwerkingsverband. Ook voor deze twee volgde vrijspraak.

Vete

De achtergrond van veel van de (geplande) aanslagen ligt in de vete tussen de Amsterdamse criminele groepen van Gwenette Martha en zijn voormalige vriend Houssine A., die tussen de jaren 2012 tot 2016 veel slachtoffers eiste, onder meer de moord in Antwerpen en de moorden in de Staatsliedenbuurt, beide in 2012. Martha is in 2014 doodgeschoten en A. verblijft in het buitenland. De verdachten in deze zaak hadden het voorzien op mensen uit de groep van Martha.

In het onderzoek ziet de rechtbank ook bewezen dat er een poging is geweest om één of meerdere personen uit de groep van de zogeheten tattoo-killers uit te lokken tot het plegen van twee liquidaties in 2015.

