Weer overval door nep-postbezorger

Een vrouw in Leiderdorp is woensdag het slachtoffer geworden van een gewapende overval. De zich als postbezorger voordoende overvaller ging er met geld vandoor.

Pakje

De 24-jarige vrouw deed woensdag rond half vier open voor een man in een Post NL-uniform, die een kartonnen doos bij zich had. Omdat zij op dat moment een pakketje verwachtte, deed zij de deur open. Daarop duwde de man haar opzij en drong hij de woning aan de Vlechtbaan binnen.

Daarna bedreigde hij de vrouw met een steekwapen, meldt de politie donderdag. De man doorzocht daarop de woning en ging er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor.

Signalement

De man was ongeveer 1.80 meter, rond de 25 jaar en had een slank postuur. Hij droeg een zwarte pet, een zwart mondkapje en hij had een PostNL jas aan. Er zat ook een embleem van PostNL ter hoogte van de rechterschouder. Daaronder droeg hij een zwarte broek.

Details

De politie vraagt mogelijke getuigen te komen met details over de zaak. Ze vraagt ook aan mensen of zij misschien beelden van de gebeurtenis hebben opgenomen met een videodeurbel-systeem, of een camera in de auto of aan de gevel.

Er vinden de laatste periode vaker overvallen plaats, waarbij de daders zich voordoen als postbezorgers. Voorbeeld hiervan is de overval op de woning van Eran Zahavi, in mei van dit jaar.